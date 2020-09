Apple : Va ouvrir son store en ligne aux clients indiens

(CercleFinance.com) - Le groupe Apple annonce l'ouverture de son magasin en ligne en Inde, et ce dès le 23 septembre.



'La nouvelle boutique en ligne offrira aux clients la même expérience premium que celle des magasins Apple Store du monde entier, offerte par des membres de l'équipe en ligne prêts à proposer leur expertise', indique le géant américain.



Apple proposera ainsi ses iPad, iPhone et ordinateurs au marché indien, l'un des plus importants de la planète.



