Apple : Un analyste a revu sa cible, rassuré par l'iPhone SE

(CercleFinance.com) - Le titre Apple recule ce mercredi de -0,5% dans les premiers échanges à New York, même si l'analyste Jefferies annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 350 à 370 dollars.



'Notre analyse du trafic Web indique qu'Apple a connu une forte croissance via les canaux en ligne depuis le début de l'épidémie de COVID-19. De plus, le nouvel iPhone SE a connu une très forte demande tout au long du mois d'avril', apprécie le broker.



Jefferies reste ainsi à l'achat sur la valeur.



