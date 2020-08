Apple : Renomme sa webradio et lance deux nouvelles stations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé mardi avoir décidé de renommer sa webradio mondiale, qu'il avait lancée en 2015, et officialisé le lancement de deux nouvelles stations.



'Beats 1' devient ainsi 'Apple Music 1', indique le géant technologique californien dans un communiqué.



Depuis ses studios de Los Angeles, New York, Nashville, et Londres, Apple Music 1 continuera d'incarner le 'coeur des discussions autour de la pop culture' et de proposer des programmes élaborés par les artistes eux-mêmes, assure le groupe de Cupertino.



Billie Eilish, Elton John, Lil Wayne, Frank Ocean et The Weeknd conserveront ainsi leurs émissions, tandis que Lady Gaga et Nile Rodgers se verront également accorder du temps d'antenne.



Apple a également dévoilé lundi deux nouvelles stations de webradio, l'une consacrée aux 'hits' des années 80, 90 et 2000 (Backstreet Boys, Alanis Morissette, Snoop Dogg, Shania Twain,...) et l'autre à la musique country, toujours très populaire aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur APPLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok