Apple : Premières infos sur l'iPhone 12 Pro 'leakées' ?

(CercleFinance.com) - Après l'iPhone SE, place à l'iPhone 12 Pro : les premières fuites du futur smartphone haut-de-gamme d'Apple ont été révélées par le journaliste Max Weinbach.



Ainsi, selon ses sources (relativement crédibles puisqu'elles avaient vu juste pour l'ensemble de la gamme S20 de Samsung), l'iPhone 12 Pro disposerait d'un écran ProMotion au taux de rafraichissement de 120 Hz, d'une dalle OLED borderless déclinée en deux tailles (6,1 et 6,7 pouces), d'une nouvelle version de Face ID, d'une batterie plus importante et d'un nouveau coloris, le bleu marine. Par ailleurs, il embarquerait un nouveau téléobjectif avec un zoom optique X3.



Rappelons que selon des informations parues dans le Wall Street Journal fin avril, les iPhone 12 devraient être présentés en septembre, comme d'habitude, mais arriveraient, en raison de retards dans la production dus au coronavirus, dans les magasins un peu plus tard, à l'automne. Un report potentiel sur lequel Apple n'a (comme toujours lorsque des informations officieuses paraissent dans la presse) pas communiqué.



