Apple : Pas de pépin au troisième trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La crise économique a manifestement épargné, et même plus que ça, le groupe Apple : le géant américain a fait état cette nuit d'une hausse de ses revenus, portés à 59,69 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice.



Ils ne s'élevaient 'qu'à' 53,81 milliards à la même période de l'exercice précédent.



Dans le détail, les produits et services d'Apple sont en forme : les premiers représentent 46,53 milliards de dollars, et les seconds, sur lesquels Apple mise beaucoup ces derniers mois, 13,16 milliards de dollars. Une performance d'autant plus impressionnante que de très nombreux magasins du groupe ont été fermés au plus fort de la crise du coronavirus.



Le résultat net s'affiche à 11,25 milliards de dollars, à comparer à 10,04 milliards. Le bénéfice par action atteint, pour sa part, 2,58 dollars, après 2,18 dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur APPLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok