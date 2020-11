Apple : Ouverture des précommandes pour l'iPhone 12 Pro Max

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé jeudi que les précommandes concernant l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 12 mini et l'enceinte connectée HomePod mini ouvriraient à partir de demain.



L'iPhone 12 Pro Max, qui est d'ores et déjà équipé de la 5G, affiche selon Apple un système de prise de vue particulièrement avancé ainsi que le plus grand écran jamais fabriqué sur un iPhone (17 cm). Il est proposé à partir de 1099 dollars aux Etats-Unis.



Quant à l'iPhone 12 mini, il s'agit du smartphone 5G le plus petit, le moins épais et le plus léger disponible actuellement avec son écran de 13 cm. Le modèle d'entrée de gamme démarre à 699 dollars, indique Apple.



L'HomePod mini, qui sera également disponible en précommande à partir de demain, est quant à elle proposée à un prix de 99 dollars.



Les livraisons de l'iPhone 12 Pro Max et de l'iPhone 12 mini sont prévues à compter du vendredi 13 novembre et celles de l'HomePod mini à compter du 16 novembre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.