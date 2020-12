Apple : Objectif de cours inchangé pour Credit Suisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse fait savoir que les temps d'attente pour se procurer l'iPhone 12 Pro Max sont en recul, certaines références de ce modèle étant désormais accessibles en moins d'une semaine en Chine.



En revanche, les délais d'obtention de l'iPhone 12 Pro restent supérieurs à deux semaines pour toutes les références, voire même à plus de 3 semaines dans 58% des cas.



Crédit Suisse note par ailleurs qu'Apple a annoncé son intention de fermer temporairement les magasins de détail en Californie (53) et à Londres (16) en réponse à l'augmentation des cas de COVID.



Par conséquent, l'analyste maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Apple, avec un objectif de cours inchangé à 106 dollars.





