Apple : Morgan Stanley voit une opportunité d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a réitéré vendredi sa recommandation 'surpondérer' sur Apple, assortie d'un objectif de cours de 164 dollars, soulignant l'opportunité d'achat offerte par le récent repli du titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études dit avoir pris connaissance - au cours des deux semaines écoulées - d'informations ayant évoqué une possible réduction de la cadence de production des iPhones, des spéculations qui ont coïncidé avec un recul de plus de 6% de l'action du groupe de Cupertino.



Morgan Stanley estime que ces informations ont généré un point d'entrée intéressant pour se positionner sur Apple, qui affiche selon lui une décote 2,5 fois plus importante que son niveau d'il y a six mois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.