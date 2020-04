Apple : Le successeur de l'iPhone SE dévoilé aujourd'hui ?

(CercleFinance.com) - L'iPhone low-cost d'Apple pourra-t-il être précommandé dès aujourd'hui ? C'est en tout cas ce qu'affirme le site spécialisé 9To5Mac, pour qui, selon des sources fiables et internes, le nouveau smartphone de la marque à la pomme pourrait apparaître dans les prochaines heures sur le site du groupe.



D'ailleurs, cet iPhone à bas coût reprendrait le nom de son prédécesseur, iPhone SE, et ne serait finalement pas appelé iPhone 9, dans un souci de cohérence de gamme. Il proposera un écran de 4,7 pouces, dans un design rappelant celui de l'iPhone 8 - tout en reprenant des composants plus récents, ceux de l'iPhone 11.



Le nouvel iPhone SE sortirait en trois capacités de stockage : 64, 128 et 256 Go. 9to5Mac n'évoque pas le prix de l'appareil, mais les rumeurs les plus persistantes évoquent 399 dollars aux États-Unis.



