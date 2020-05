Apple : La WWDC se tiendra, en ligne, à partir du 22 juin

(CercleFinance.com) - Le groupe Apple annonce aujourd'hui que la Worldwide Developers Conference (WWDC) se déroulera à partir du 22 juin, sur l'app Apple Developer et sur le site web Apple Developer.



Crise du coronavirus oblige, elle se déroulera entièrement en ligne pour la première fois de l'histoire du groupe américain. La WWDC sera gratuite pour tous les développeurs cette année, (il fallait payer 1.600 dollars habituellement et être sélectionné par Apple lors des éditions précédentes).



La WWDC n'est pas un événement dont on peut attendre de nouveaux produits. En revanche, Apple devrait y présenter les dernières versions d'iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur APPLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok