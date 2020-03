Apple : Apple ferme tous ses magasins hors de Chine jusqu'au 27 mars

(Reuters) - Le géant américain de la technologie Apple a annoncé tard vendredi la fermeture de tous ses magasins, à l'exception de ceux situés en Chine, jusqu'au 27 mars pour tenter de limiter les risques de propagation du coronavirus.

"Sur nos lieux de travail et dans nos communautés, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la propagation du Covid-19", a écrit le PDG d'Apple, Tim Cook, sur son compte Twitter.

"Apple fermera temporairement tous ses magasins en dehors de (...) Chine jusqu'au 27 mars, et s'engage à verser 15 millions de dollars afin de contribuer à la reprise mondiale", a-t-il ajouté.

Les 42 boutiques d'Apple en Chine, qui avaient été fermées le 1er février compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui depuis son apparition en Chine en décembre a fait plus de 5.000 morts et contaminé plus de 138.000 personnes dans le monde, ont quant à elles rouvert vendredi.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(Rama Venkat, version française Marine Pennetier)

Copyright © 2020 Thomson Reuters

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur APPLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok