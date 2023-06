Aperam : Oddo BHF dégrade à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre Aperam de 'neutre' à 'sous-performance', avec un objectif de cours abaissé de 41 à 31 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire estime que les solides perspectives affichées par le sidérurgiste au Brésil ne parviendront pas à compenser la faiblesse actuelle de l'Europe



Oddo reconnaît, certes, que le producteur d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux bénéficie d'atouts forts au Brésil, un pays qui génère quelque 40% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) et qui devrait soutenir sa trajectoire sur les prochaines années.



Mais l'analyste estime aussi que la tendance actuelle est dominée par l'affaiblissement de la conjoncture en Europe (60% de l'Ebitda), un phénomène exacerbé selon lui par la concurrence intense, ce qui le conduit à réduire fortement ses attentes.



'La génération de cash solide et la politique financière favorable aux actionnaires restent des atouts importants ainsi qu'un profil ESG satisfaisant, mais ils sont insuffisants pour compenser l'absence de visibilité sur un retournement prochain en Europe', conclut Oddo.



