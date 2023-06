Aperam : L'activité forestière appelée à se développer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé vendredi qu'il allait développer son activité forestière et poursuivre sa stratégie d'investissement dans les modèles d'affaires durables en créant une co-entreprise avec Ferbasa, un spécialiste brésilien des ferroalliages.



Le producteur d'acier inoxydable explique que le projet s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à faire croître de 20% la surface de BioEnergia, sa forêt certifiée FSC qui produit du charbon de bois.



BioEnergia est présenté par Aperam comme un atout essentiel en vue de réaliser son objectif de réduction par deux de l'intensité carbone de ses activités d'ici à 2030 et l'atteinte un bilan carbone net nul d'ici 2050.



Il est prévu que la nouvelle 'joint venture' s'installe à proximité des opérations existantes d'Aperam afin de générer des synergies et des avantages en termes de coûts.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.