Amundi : Acquisition d'un immeuble à Barcelone

(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier annonce avoir, pour le compte des fonds qu'elle gère, fait l'acquisition d'un immeuble neuf nommé 'SA 65', situé en plein coeur de Barcelone, auprès de Conren Tramway.



Celui-ci a été livré en février 2020.



'Conçu par le cabinet d'architectes TAG Management, 'SA 65' présente une surface locative de bureaux de 8.330 m² sur 6 étages et un toit terrasse de 1.200 m². Il sera entièrement occupé par Wojo (anciennement Nextdoor), jeune acteur français du coworking filiale des groupes Bouygues et Accor, aux termes d'un bail d'une durée ferme de 9 ans et 4 mois', précise Amundi.



