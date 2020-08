Amundi : En hausse, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Amundi avance ce mardi de +1,5%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, estimant que 'la renégociation de l'accord avec SG a un impact limité', mais qu'il s'agit du 'signal d'une plus grande ouverture à la concurrence'.



'Les résultats T2 2020 étaient très proches des attentes et n'apportent pas de signaux d'inflexion par rapport aux attentes. Nous ne modifions donc pas nos prévisions de résultats 2021. Cependant, cette stabilité recouvre une légère révision en hausse de nos prévisions de revenus (Collecte + valorisation) et de nos anticipations de coûts (activité). Nos prévisions sont en ligne avec le consensus pre-T2 2020 tant pour 2020 que 2021 mais supérieurs de 4% pour 2022', indique par ailleurs le broker.



Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 72 euros sur la valeur, pour un potentiel de +11%.



