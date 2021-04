Amoeba : Sollicite l'autorisation de son biocide aux USA

(CercleFinance.com) - Amoéba annonce avoir déposé ce jour la demande d'approbation de la substance active biocide, l'amibe vivanteWillaertia magnaC2c Maky, et des produits biocides la contenant, auprès de l'Agence américaine de Protection de l'Environnement, l'U.S. EPA.



Une fois les homologations obtenues, soit à la mi-2022 sous réserve d'approbation par l'US EPA - un enregistrement sera nécessaire au niveau des États nécessitant un délai d'environ deux mois (exception faite de la Californie qui requière une évaluation du dossier complète d'environ 12 mois).



Une fois l'enregistrement obtenu au niveau local, la commercialisation pourra être possible dans l'Etat.



Amoéba envisage ainsi une commercialisation de son produit biocide aux Etats-Unis à partir dusecond semestre 2022, sous réserve d'une décision positive de l'U.S. EPA.



