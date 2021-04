Amoeba : Lance une campagne massive d'essais

(CercleFinance.com) - Amoéba annonce étendre les collaborations avec ses partenaires Philagro et Stähler ainsi qu'avec 'd'autres acteurs majeurs du secteur de la protection des plantes' - à savoir BASF, Bayer, Evergreen, Garden Care, Gowan et Kwizda - dans le cadre du développement de sa substance active bio-fongicide,le lysat de l'amibeWillaertia magnaC2c Maky.



Plus de 200 essais sont ainsi programmés dans le monde en 2021 (Europe, Amériques, Asie). 'Cette très large campagne permettra d'approfondir les connaissances sur la substance active, de comparer plusieurs formulations, d'élargir la connaissance du spectre d'activité et de générer, en Europe, des résultats pour alimenter les futurs dossiers de demande de mise en marché des produits formulés de biocontrôle', indique Amoéba.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel