Amoeba : Émission d'une tranche de 60 OCA pour 2,88 ME

(CercleFinance.com) - Amoéba annonce l'émission de la cinquième tranche d'obligations convertibles en actions (les OCA) de son nouveau financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 60 OCA intégralement émises au profit de Nice & Green S.A.



Cette émission s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission conclu avec Nice & Green S.A. en décembre 2020, en vue de la mise en place d'un financement obligataire avec programme d'intéressement par émission de 480 OCA d'une valeur nominale de 50.000 euros chacune représentant un montant nominal total d'emprunt obligataire de 24 ME.



Les OCA ont été entièrement souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une cinquième tranche d'OCA d'un montant net total de 2,88 ME.



