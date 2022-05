Amoeba : Du retard dans le calendrier réglementaire aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amoéba recule ce mardi à la Bourse de Paris suite à l'annonce par la société lyonnaise d'un retard dans le calendrier réglementaire pour deux applications aux Etats-Unis.



L'entreprise spécialisée dans le traitement du risque microbiologique indique que la demande d'approbation sur son amibe vivante biocide - qui avait été déposée l'an dernier auprès de l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA) - est toujours en cours d'instruction.



Alors que les conclusions de l'autorité américaine étaient attendues avant fin juin 2022, l'EPA a demandé une extension de la durée d'évaluation, ce qui signifie que ses conclusions devraient maintenant être disponibles au second semestre 2022.



La demande d'approbation du lysat d'amibe de biocontrôle, déposée en 2020, est elle aussi retardée. Alors que les conclusions de l'EPA étaient attendues fin mai 2022, le résultat de l'évaluation devrait être disponible dans le courant du second semestre 2022.



Peu avant 12h00, le titre Amoéba cédait 6,8% tandis que le marché parisien reculait d'environ 0,8%. Le titre perd ainsi plus de 43% depuis le début de l'année, sous-performant nettement l'indice parisien des biotechs.



