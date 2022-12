Amoeba : Approbation d'un biocide par l'US EPA

(CercleFinance.com) - Amoéba fait savoir que l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (US EPA) a approuvé l'utilisation de l'amibe Willaertia magna C2c Maky comme substance active biocide dans les systèmes de refroidissement.



'Après plus de 10 ans de recherche et développement, la société Amoéba est la toute première entreprise mondiale à valider un biocide biologique dans le traitement du risque bactérien dans l'eau ! C'est une réussite majeure que la société tendra à valoriser au cours des prochaines années ', déclare Fabrice Plasson, p.d.-g. d'Amoéba.







