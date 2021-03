Amazon.com : Souhaite ouvrir un site de distribution au Texas

(CercleFinance.com) - Amazon prévoit d'ouvrir un nouveau centre de distribution à Amarillo, au Texas. La nouvelle installation d'exploitation devrait créer plus de 500 nouveaux emplois à temps plein avec une rémunération de pointe et des avantages sociaux complets dès le premier jour, assure le géant du e-commerce.



Ce nouveau centre de distribution d'un million de pieds carrés devrait être ouvrir début 2022, affirme Amazon.





