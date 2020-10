Amazon.com : Plus de 19.000 employés contaminés par le Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé vendredi que 19.816 de ses employés américains avaient été testés positifs ou considérés comme présumés positifs depuis le début de la crise sanitaire, en mars dernier.



Le géant américain du commerce électronique - qui emploie 1,37 million de personnes aux Etats-Unis sous ses deux enseignes Amazon et Whole Foods - souligne toutefois que ce chiffre s'avère inférieur aux prévisions qu'il avait pu formuler.



'Si le taux de contamination chez les employés d'Amazon et Whole Foods Market était identique à celui de l'ensemble de la population, nous estimons que ce sont 33.952 cas qui auraient été recensés au sein de notre effectif', indique le groupe de Seattle dans un post publié sur son blog d'entreprise.



Amazon attribue cette tendance bien en-dessous de la moyenne nationale par les milliers de tests qu'il conduit chaque jour sur ses centres et ses bureaux à travers les Etats-Unis.



Il prévoit d'ailleurs de réaliser, à compter du mois de novembre, quelque 50.000 tests quotidiens au sein de ses 650 sites américains.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.