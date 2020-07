Amazon.com : Jefferies confirme son conseil avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son conseil à l'achat sur Amazon, avec un objectif de cours de 3 800 dollars, avant l'annonce des résultats du deuxième trimestre du géant de la technologie de Seattle jeudi prochain.



Le bureau d'analyses souligne que les attentes sont élevées à l'approche de l'événement, les actions ayant augmenté de 65% depuis le début de l'année et progressent même de 34% depuis la fin du premier trimestre. Jefferies s'attend cependant à ce que les résultats d'Amazon soient à la hauteur des attentes.



Comme la majeure partie des éléments positifs ont été prises en compte, l'analyste préfère se concentrer sur les récents changements de comportement des consommateurs qui offrent des opportunités intéressantes à long terme.



' Nous pensons que les changements de comportement résultant de la pandémie offrent à Amazon des opportunités intéressantes à long terme au-delà de la croissance à court terme de la consommation ', indique Jefferies.



