AMAZON.COM : Outil de couverture face aux frémissements des Treasuries 10 yrs

(BFM Bourse) - AMAZON.COM constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 187XS émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 3000 $ et d’échéance courte au 18/03/2022. Le levier est proche de 7.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le double sommet tracé au coeur de l'été, et surtout depuis le plongeon de plus de 7% à la fin du mois de juillet, la configuration graphique de court terme du géant du commerce en ligne et des services cloud s'est dégradée. La rupture d'une zone de support vers 3 180$, sous réserve d'accroissement de la volatilité, viendrait provoquer une accélération des dégagements.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 187XS, sur AMAZON.COM, à 1.160 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 3001.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 3333.000 $.

Le conseil WARRANT Achat à 1.16 € PUT Objectif : 3001.000 € Stop : 3333.000 € Mnemo : 187XS Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 3000.00 € Echéance : 18/03/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime