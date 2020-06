AMAZON.COM : Une configuration graphique d'une grande force

(BFM Bourse) - AMAZON.COM constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 6D89S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 3000 $ et d’échéance courte au 18/09/2020. L'effet de levier est proche de 9.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La configuration technique et graphique de l'action AMAZON témoigne, par sa capacité de résilience et sa capacité à aller chercher sans cesse et sans difficulté de nouveaux points hauts, une mobilisation dans la durée du camp acheteur. Dans l'immédiat, l'ascension se poursuit au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), ce qui en fait un exception sur la cote. Après une extension haussière puissante les 13 et 14 avril sur bougies remarquables, le titre du mastodonte du commerce en ligne a consolidé à plat, sans "retracement" majeur, avant de prendre appui sur cette courbe de tendance de court terme. Trend is your friend !

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 6D89S, sur AMAZON.COM, à 0.570 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 2800.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 2486.000 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.57 € CALL Objectif : 2800.000 € Stop : 2486.000 € Mnemo : 6D89S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 3000.00 € Echéance : 18/09/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime