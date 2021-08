Altur invest. : Succès de l'OPA d'Altur Holding

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 25 août, date ultime pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat d'Altur Holding visant les actions Altur Investissement au prix unitaire de 5,80 euros par action, elle a reçu en dépôt 432.773 actions.



L'initiateur a par ailleurs acquis sur le marché 596.324 actions au même prix. Au total, le groupe familial de François Lombard détient, directement et indirectement, 2.907.401 actions, soit 60,25% du capital et 68,45% des droits de vote.



La condition minimale requise de détention à l'issue de l'offre étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre.



