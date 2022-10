Altice : SFR lance une solution à destination des TPE/PME

(CercleFinance.com) - SFR Business lance des services inédits à destination des TPE et des PME pour renforcer leur connectivité et leur sécurité, via une Box Entreprise.



Dotée de la technologie XGSPON, cette solution offre des débits symétriques jusqu'à 8 Gbit/s avec un accès data 4G/5G et d'une offre de sécurité 'sans équivalent sur le marché', dixit Altice.



'Avec ses services inclus, Connect Plus 8 Gbit/s apporte une réponse aux exigences de continuité d'activité des entreprises. La sécurisation 4G fait basculer les flux sur le réseau mobile de SFR de manière transparente en cas d'incident sur le réseau fixe', poursuit la société.



