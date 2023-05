Altice : La fibre poursuit son expansion dans le Loiret

(CercleFinance.com) - Loiret Fibre (filiale de XpFibre) poursuit les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire loirétain et annonce que les premiers foyers de Mérinville (63 prises) seront éligibles à la fibre à partir du 31 mai prochain.



Les habitants et professionnels peuvent déjà souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix.



Loiret Fibre continue de déployer activement la fibre optique, communes après communes, quartiers après quartiers pour raccorder de nouvelles adresses et permettre aux Loirétains de bénéficier d'un débit moyen 50 fois supérieur à celui de l'ADSL.





