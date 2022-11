Altice : La fibre poursuit son développement dans le Loiret

(CercleFinance.com) - Altice fait savoir que Loiret Fibre (filiale de XpFibre) poursuit les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire loirétain et que les communes de Boësses (252 prises), Echilleuses (243 prises) et Gaubertin (144 prises) sont totalement éligibles à la fibre.



Les habitants et professionnels de ces communes peuvent ainsi souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix.



A date, 154 400 prises sont d'ores et déjà raccordées dans 224 communes du Loiret.



Par ailleurs, les premiers foyers de Sceaux-du-Gâtinais (240 prises) seront éligibles commercialement à la fibre le 29 novembre prochain, ajoute Loiret Fibre.



