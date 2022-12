Altice : La fibre arrive dans l'agglomération de Sarreguemines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, XpFibre, filiale d'Altice, a annoncé le lancement de la commercialisation du réseau fibre déployé par XpFibre, filiale d'Altice France, dans la Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences.



Huit mois après le début des travaux de déploiement, 5 440 logements et locaux professionnels sont désormais éligibles à la fibre optique.



Près de 2 500 logements supplémentaires se rajouteront à compter de fin décembre 2022 - courant janvier 2023.



Fin janvier 2023, près de 80% de l'objectif prévu seront atteints.



Cette opération d'envergure, financée sur les fonds propres de XpFibre, s'inscrit dans le cadre du plan national France Très Haut Débit.



Grâce à ce réseau Fibre, les particuliers, les entreprises et les collectivités peuvent désormais accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s soit 50 fois plus rapide que les réseaux ADSL.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.