Altice : Partenaire du Sidaction via SFR, RMC & BFM

(CercleFinance.com) - Altice France annonce s'engager à nouveau aux côtés du Sidaction pour soutenir l'appel aux dons du 24 au 26 mars.



Dans ce cadre, SFR met gracieusement à la disposition du Sidaction l'infrastructure télécoms et les services permettant d'acheminer les appels des donateurs vers les différents centres de réception téléphoniques ouverts pour l'opération.



Pour la troisième année consécutive, 50 salariés bénévoles d'Altice France prendront les appels depuis chez eux, de 20h à minuit.



Découverte et RMC Story se mobilisent également les 24, 25 et 26 mars en diffusant gratuitement la campagne d'appel aux dons, ainsi que le spot mettant en scène les parrains et marraines de cette édition 2023.



