Altice : Déploie la fibre dans le Loiret

(CercleFinance.com) - Loiret Fibre annonce que plusieurs communes du Loiret seront éligibles à la fibre dès le 25 juin, à l'instar de Guilly (192 prises), Neuvy-en-Sullias (119 prises) et Sigloy (128 prises).



Trois jours plus tard, le 28 juin, ce sont les communes de Lion-en-Sullias (86 prises), Saint-Aignan-Le-Jaillard (340 prises), Saint-Gondon (449 prises) et Saint-Florent (148 prises) qui pourront à leur tour bénéficier du réseau fibré.



Concrètement, cela signifie que les habitants et professionnels de ces villes pourront souscrire un abonnement à la fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix avant même la fin de mois de juin.



Porté par XpFibre, l'investissement total nécessaire au déploiement de ces réseaux est évalué à quelque 231 millions d'euros, sans contribution publique. A date, plus de 122 700 prises sont d'ores et déjà raccordées dans 149 communes, précise Altice.



