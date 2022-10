Altice : 224 communes raccordées à la fibre dans le Loiret

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Loiret Fibre, filiale de XpFibre (XpFibre étant elle-même une filiale d'Altice), annonce poursuivre les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire loirétain.



Ainsi, d'ici la fin du mois, les premiers foyers de Bellegarde (554 prises), Nesploy (168 prises) et Quiers-surBezonde (476 prises) seront éligibles commercialement à la fibre, ainsi que les 135 premiers foyers de Ouzouersous-Bellegarde d'ici fin novembre.



Loiret Fibre continue de déployer activement la fibre optique, communes après communes, quartiers après quartiers pour raccorder de nouvelles adresses avec un objectif annoncé: la fibre pour tous dans le Loiret d'ici le printemps 2023.



L'investissement total porté par XpFibre est de 231 millions d'euros, sans contribution publique. A date, 154 400 prises sont d'ores et déjà raccordées dans 224 communes, assure Altice.





