Altarea : Vers une entrée dans le SBF120

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Altarea a fait part vendredi soir de sa prochaine entrée dans l'indice SBF 120, qui regroupe les 120 plus grandes valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière, et dans l'indice CAC Mid 60.



Cette décision, prise le 10 mars par le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris à l'issue de la révision trimestrielle de ses indices, prendra effet après la clôture des marchés le vendredi 18 mars 2022.



