Altarea : Le titre bondit, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Altarea gagne plus de 4% à Paris, porté par une analyse d'Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Altarea et relève son objectif de cours de 180 à 215 euros.



Le bureau d'analyses souligne les différentes attentes d'Altarea liées à l'acquisition transformante de Primonial. Il s'agirait surtout de faire d'Altarea 'le leader indépendant de l'investissement et du développement immobilier', précise le broker.



'Sur le plan opérationnel, l'acquisition de Primonial devrait se matérialiser par la mise en place progressive de synergies de revenus entre l'asset management et la promotion immobilière', poursuit-il.



Dans ce contexte, Oddo estime que la guidance 2025 présente un caractère 'particulièrement conservateur' et s'attend à un relèvement au fur-et-à mesure du chiffrage des synergies.



