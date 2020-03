Altarea : Hausse de 4,8% de l'ANR EPRA par action en 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Altarea publie un ANR EPRA de 178,7 euros par action à fin décembre 2019, en progression de 4,8%, performance qui 'provient à la fois du FFO généré et de la forte création de valeur sur les commerces (+121 millions d'euros)'.



Le résultat net récurrent (FFO) part du groupe s'élève à 298,8 millions d'euros en 2019 (+9,7% par rapport à 2018 retraité) pour un chiffre d'affaires de 3.109,8 millions, en croissance de 29,3%, 'tous les métiers étant en forte croissance'.



Un dividende de 13 euros par action (en croissance de +2%) sera proposé au titre de 2019. Les actionnaires pourront au choix opter entre un versement à 100% en numéraire et un versement en titres à hauteur de 50%, et en numéraire à hauteur de 50%.



