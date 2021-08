Altarea : Hausse de 3,1% du FFO semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Altarea publie le résultat net récurrent (FFO) part du groupe en progression de 3,1% à 118 millions d'euros au titre du premier semestre 2021. Ramené par action, le FFO ressort en légère baisse à 6,75 euros (-1,1%) du fait des différentes augmentations de capital.



Porté par les activités de promotion, le résultat opérationnel du groupe immobilier progresse de 5% à 190,1 millions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 2,9% à un peu plus de 1,42 milliard d'euros.



Sous réserve d'une non-aggravation significative de la situation sanitaire et notamment d'un retour progressif à la normale des encaissements des loyers de commerce, Altarea confirme sa perspective de croissance du résultat net récurrent (FFO) sur l'ensemble de l'année 2021.



