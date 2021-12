Altarea : Augmentation de capital réalisée

(CercleFinance.com) - Altarea annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 350 millions d'euros, se traduisant par l'émission de 2.435.190 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 143,75 euros.



A l'issue de la période de souscription, le 2 décembre, la demande totale s'est élevée à environ 434 millions d'euros, soit un taux de souscription de 124,1%. Le règlement-livraison et l'admission sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 10 décembre.



Les actions nouvelles porteront donneront droit au dividende de 9,75 euros par action au titre de 2021. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes et seront négociées sur la même ligne de cotation.



