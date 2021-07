Altarea : Accords définitifs pour le rachat de Primonial

(CercleFinance.com) - Altarea annonce avoir conclu avec les actionnaires et le management du groupe Primonial les accords définitifs relatifs à l'acquisition de 60% du capital de ce dernier au premier trimestre 2022 et du solde du capital au premier trimestre 2024.



Le groupe immobilier explique que cette signature s'inscrit dans le prolongement du communiqué en date du 30 juin et à la suite de l'avis favorable des institutions représentatives du personnel de Primonial.



La réalisation de l'opération demeure soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les accords de l′AMF et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ainsi que l′approbation de l'Autorité de la concurrence.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel