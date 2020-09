Altamir : Hausse de 1,6% de l'ANR par action sur six mois

(CercleFinance.com) - Altamir affiche un Actif Net Réévalué (ANR) par action au 30 juin 2020 de 27,55 euros après détachement du dividende en mai. En incluant le dividende, il a augmenté de 1,6% par rapport au 31 décembre 2019 et de 16,5% par rapport au 31 mars 2020.



Au 30 juin, le portefeuille de la société d'investissement est valorisé en IFRS à 1.181,4 millions d'euros, composé de 57 sociétés (contre 51 au 31 décembre 2019), dont 50 non cotées (près de 99% du portefeuille en valeur) et sept cotées.



Au cours du premier semestre 2020, les sociétés du portefeuille d'Altamir ont enregistré une progression de 1,9% de leur EBITDA moyen - pondéré par le montant résiduel investi dans chaque société - avec des performances contrastées dans le contexte de la crise sanitaire.



