Alstom : Un nouveau métro arrive à Marseille

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La première rame du nouveau métro de Marseille a fait son arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi au dépôt de La Rose (13e arrondissement de Marseille).



Durant toute la nuit, les équipes d'Alstom et de la RTM ont procédé au déchargement des quatre voitures qui ont pris place sur les rails où elles seront assemblées pour former la première rame. Au cours des prochaines semaines, des essais statiques et dynamiques se poursuivront sur site de nuit.



À partir de 2024, l'actuel métro de Marseille va progressivement céder sa place à un métro automatique sans conducteur, climatisé, connecté, accessible depuis le quai aux personnes à mobilité réduite et bénéficiant des dernières technologies.



La mise en service des trois premières nouvelles rames est prévue pour fin 2024. Au total, Alstom fournira 38 rames innovantes, conçues pour améliorer le confort et l'accessibilité.



' Alstom est fier de livrer cette première rame de métro de nouvelle génération qui répond aux forts enjeux de mobilité de la Métropole Aix-Marseille-Provence, notre client et partenaire de longue date, a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, président d'Alstom France.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.