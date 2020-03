Alstom : Remporte un contrat en Roumanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce avoir remporté, en tant que leader d'un consortium, un contrat portant sur la fourniture de systèmes digitaux de contrôle des trains et d'infrastructures d'électrification, dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation d'une section du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie.



'La part d'Alstom s'élève à plus de 120 millions d'euros dans ce contrat, lequel a été signé par CFR SA, le transporteur ferroviaire public roumain, et le consortium Asocierea RailWorks1, dirigé par Alstom', précise le groupe.



Le projet devrait s'étendre sur quatre ans.



