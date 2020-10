Alstom : Perspectives encourageantes, Oddo reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après un premier trimestre de l'exercice très impacté par la pandémie (avec une chute du CA de 25% entre avril et juin), Oddo s'attend à une baisse plus modérée au 2e trimestre (-6%), rappelant que si le trafic est en baisse, ' personne n'a annulé de livraisons ou des commandes '.



L'analyste estime que le CA du premier semestre devrait atteindre les 3,45 milliards d'euros, contre 4,14 milliards un an plus tôt et s'attend à ' des résultats en nette baisse mais probablement pas catastrophiques ', avec un EBIT de 214 millions d'euros, soit une marge de 6,2%.



Pour le broker, les perspectives sont bonnes au 2nd semestre avec un 3e trimestre ' proche du niveau de l'année dernière et le 4e trimestre en progression grâce au carnet de commandes estimé à 40,5 millions d'euros à fin septembre '.



Par conséquent, Oddo reste à l'achat avec un objectif de cours de 55 euros.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.