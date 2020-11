Alstom : Livre les premières rames de train à la Région Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce aujourd'hui la livraison de deux premières rames de trains régionaux, les Coradia Polyvalent Régiolis, à la SNCF et à la Région Sud,



Ces rames, chartées 'Zou! Région Sud', sont donc les premières d'une levée d'options de 5 trains financée exclusivement par la Région Sud, pour un total de plus de 40 ME.



Ces 5 nouveaux trains bimodes (électrique et thermique) viendront renforcer la flotte de trains régionaux de la région.



Composés de quatre voitures, ils offrent une capacité totale de 214 places assises, avec un niveau de confort inédit sur des lignes régionales: sièges équipés de liseuses individuelles et de prises électriques, espaces dédiés aux vélos et aux bagages, larges baies vitrées et niveau sonore et vibratoire réduit.



