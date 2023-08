Alstom : Livre la 1ère rame du métro de Bhopal, en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce aujourd'hui avoir livré avec succès la première rame du projet de métro Bhopal-Indore à la Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL).



Construite en un temps record de quatorze mois et demi à compter de son avis de procédure (NTP), cette rame sera déployée à Indore, et devrait être opérationnelle à partir d'avril 2024, souligne Alstom.



La deuxième rame devrait pour sa part être livrée d'ici le 20 septembre 2023 pour être déployée à Bhopal.



Ces trains ultramodernes d'une capacité de 50 places assises et 300 places debout, circuleront à une vitesse maximale de 80 km/h. La ligne de Bhopal s'étire sur 31 km et 30 stations, tandis que la ligne d'Indore mesure 31.5 km pour 29 stations.



' Bhopal et Indore ont été reconnues comme des villes intelligentes en Inde, et l'ajout du métro modernisera considérablement les infrastructures de ces villes. Ces trains garantiront un système de transport de masse sûr, fiable, efficace et abordable, tout en favorisant l'activité économique ' a commenté Olivier Loison, directeur général d'Alstom Inde.



Dans le cadre de la campagne ' Make in India ', les rames du métro Bhopal-Indore sont fabriquées à 100 % localement dans l'usine ultramoderne de fabrication de matériel roulant d'Alstom à Savli (Gujarat, Inde).





