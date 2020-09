Alstom : Invest Securities n'est plus à 'vente'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities repasse de 'vente' à 'neutre' sur Alstom, après un recul du titre de 7,5% depuis son denier flash du 16 juillet, et relève son objectif de cours de 40,2 à 43,8 euros, au lendemain de l'abaissement du prix d'achat de Bombardier Transport.



Le bureau d'études souligne que cette baisse négociée du prix, qui était attendue après la publication de mauvais résultats par le Canadien, pourrait atteindre 900 millions d'euros, soit l'équivalent de 2,6 euros par action Alstom.



'Cet impact positif sur la trésorerie s'ajoute à celui de notre modification de méthodologie DCF (+1 euro par action) appliquée après mise à jour des attentes de résultats de Bombardier Transport légèrement favorable sur les BNA', poursuit-il.



