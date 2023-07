Alstom : Inaugure le premier segment du REM à Montréal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom et ses partenaires annoncent avoir inauguré le premier segment du Réseau Express Métropolitain (REM) à Montréal.



Ce nouveau système ferroviaire urbain automatisé relie Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, à la Gare Centrale de Montréal.



Une fois achevé, le REM sera l'un des plus grands réseaux de transport automatisé au monde, avec 26 stations jalonnant un réseau de 67 kilomètres de long - qui relie le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'Ouest de l'île et à l'aéroport international Pierre Elliott Trudeau.



Le Groupe PMM a fourni au REM un système complet de métro automatisé sans conducteur comprenant le matériel roulant et la signalisation et assurera l'exploitation et la maintenance de l'ensemble du système de 67 kilomètres pendant 30 ans.



' Ce projet est une formidable vitrine pour démontrer le leadership d'Alstom au service de ses clients de A à Z, en mettant en commun son leadership et son expertise incontestables en matière de services intégrés et clés en main. ' a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d'administration et Directeur Général d'Alstom.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.