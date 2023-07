Alstom : Hausse de plus de 4% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Alstom affiche un chiffre d'affaires de près de 4,2 milliards d'euros au titre de son premier trimestre 2023-24 (mois d'avril à juin), en hausse de 4,3% comparé à l'année dernière (+7,6% en organique), 'en ligne avec la trajectoire visée'.



L'équipementier de transport a engrangé pour environ 3,9 milliards d'euros de commandes (-30,8%, dont -28,9% en organique), et son carnet de commandes au 30 juin a atteint 87 milliards, 'offrant une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir'.



'L'environnement de marché reste positif avec un large portefeuille d'opportunités pour les trois prochaines années', commente son PDG Henri Poupart-Lafarge, qui, confiant dans la résilience de son modèle économique, confirme ses objectifs à court et moyen termes.



