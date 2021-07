Alstom : Hausse d'un tiers du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir enregistré au cours du premier trimestre 2021-22 (du 1er avril au 30 juin), un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, comparé à 2,79 milliards sur la même période 2020-21 proforma, impactée par la pandémie du Covid-19.



Avec 6,4 milliards d'euros de commandes, le ratio 'commandes sur chiffre d'affaires' ressort à 1,74. Le carnet de commandes au 30 juin 2021 a ainsi atteint 76,8 milliards d'euros et 'offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir'.



L'équipementier de transports confirme la mise à jour de son plan stratégique 'Alstom in Motion 2025' ainsi que la trajectoire financière pour les quatre prochaines années, présentées à l'occasion de son 'Capital Markets Day' du 6 juillet dernier.



