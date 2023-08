Alstom : Contrat pour un monorail en République dominicaine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que le consortium SIF qu'il dirige, et comprenant également Sofratesa, a été sélectionné par le FITRAM de la République dominicaine pour livrer un système de monorail intégré Innovia à la ville de Santiago de los Caballeros.



Une fois achevé, ce système, d'une longueur de 13 kilomètres et comprenant 14 stations, sera le premier de ce type dans le pays et dans les Caraïbes. Il est dimensionné pour transporter jusqu'à 20.000 passagers par heure et par direction.



Dans ce contrat, Alstom est chargé de l'intégration, des essais et de la mise en service de l'ensemble du système, dont les 13 trains automatisés Innovia Monorail 300 de quatre voitures. La part du contrat lui revenant s'élève à environ 370 millions d'euros.



L'équipementier de transports français souligne que ce contrat, d'un montant total de 500 millions d'euros, est le premier pour un système de monorail Innovia signé depuis son acquisition de Bombardier Transport.



